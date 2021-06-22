Статистичний портал WhoScored виставив оцінки учасникам матчу Україна – Австрія у третьому турі групового етапу у квартеті С на Євро-2020. У матчі у Бухаресті підопічні Андрія Шевченка мінімально поступилися команді Австрії з рахунком 1:0.

Синьо-жовті очікувано отримали низькі бали, а найкращим гравцем у складі збірної України став голкіпер Георгій Бущан. Його оцінка склала 6,9 балів. На думку WhoScored, гра Бущана була ліпшою за дії чотирьох гравців у складі австрійської команди.

Найгіршим гравцем серед усіх футболістів, що виходили на поле, став форвард української збірної Роман Яремчук. Нападник бельгійського Гента отримав 5,8 балів за гру.

Найкращим гравцем матчу Україна – Австрія WhoScored назвав австрійського захисника Давида Алабу (8.0), який записав у свій актив гольову передачу у матчі.

Через поразку у матчі на Національному стадіоні у Бухаресті від Австрії збірна України посіла третю сходинку у своєму квартеті.

За регламентом до 1/8 фіналу Євро-2020 виходять чотири найкращі команди, що посядуть треті місця. Наразі синьо-жовті йдуть третіми у цьому списку.

Факти ICTV розповідають, за яких умов збірна України може вийти до 1/8 фіналу.