На Євро-2020 відіграли фінальні матчі групового етапу у квартеті F. Зокрема, у третьому турі Франція зіграла внічию з Португалію з рахунком 2:2, як і Німеччина врятувалася у матчі проти Угорщини з рахунком 2:2.

Після трьох турів групового етапу в цій групі Франція вийшла до плей-оф із першого місця, Німеччина кваліфікувалася з другого та Португалія – з третього.

Це означає, що Україна зіграє в 1/8 фіналу зі збірною Швеції.

Водночас збірна Угорщини завершила свої виступи на турнірі, посівши четверту сходинку.

Франція – Португалія – 2:2

О 22.00 за київським часом матч між двома збірними стартував на стадіоні Пушкаш Арена в Будапешті (Угорщина). На 31-й хвилині першого тайму Кріштіану Роналду забив пенальті у ворота збірної Франції. Вже на 47-й хвилині Карім Бензема забив гол у ворота португальців.

На початку другого тайму на 47-й хвилині футболіст Бензема забив чистий гол, тим самим збільшив перевагу французів. Однак вже на 60-й хвилині Роналду вдруге успішно пробив пенальті у ворота противника.

Таким чином зірка збірної Португалії став першим гравцем, який забив загалом 20 голів на чемпіонатах Європи та світу.

Німеччина – Угорщина – 2:2

Зустріч команд відбулася на стадіоні Альянц Арена у Мюнхені (Німеччина). Так у першому таймі на 11-й хвилині Угорщина відкрила рахунок після удару Адама Салаї.

У другому таймі на 67-й хвилині Матс Гуммельс скинув м’яч на Кая Гаверца, скориставшись помилкою Петера Гулачі. У свою чергу молодий німець закинув у порожні ворота противника.

Однак із відповіддю угорців довго чекати не довелось і вже на 69-й хвилині Салаї кинув м’яч Шеферу, який забив у ворота.

Та запекла гра на цьому не закінчилась і на 84-й хвилині Леон Горецка пробив після підбору на лінії чужого штрафного майданчика і потрапив точно в кут.

Напередодні на чемпіонаті Європи було зіграно найважливіші для України матчі.

Так, Іспанія перемогла Словаччину з рахунком 2:0, а Швеція змогла отримати перемогу над Польщею з мінімальним рахунком.

Після перемоги цих двох команд в заключних матчах групи Е підопічні Андрія Шевченка зуміли потрапити до четвірки команд, що виходять з третьої позиції.