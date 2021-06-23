Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон напередодні матчу третього туру у квартеті Е проти команди Польщі наголосив на важливості перемоги його підопічних у поєдинку, який відбудеться у Санкт-Петербурзі 23 червня.

Фахівець зазначив, що його команда хоче виграти гру, адже перша сходинка гарантуватиме додатковий день відпочинку перед матчем 1/8 фіналу. Річ у тім, що переможець цієї групи зіграє наступну гру 29 червня, а команда, що посяде друге місце, на день раніше.

— Ми хочемо виграти цю гру, і якщо ви подивитесь на майбутніх суперників, дуже важко оцінити, хто найважчий, а хто найлегший, зазвичай це з’ясовується згодом. Усі збірні, які увійдуть до 16 найкращих, є хорошими футбольними командами. Якщо ми виграємо групу, то наступну гру гратимемо у вівторок, а якщо будемо другими, то у понеділок, якщо третіми – у неділю , – сказав Андерссон під час прес-конференції.

Андерссон додав, що Польща є хорошою командою, у якої на вістрі атаки Роберт Левандовскі, тому його команда має показати дуже хорошу гру, щоб перемогти у цьому протистоянні.

Вихід збірної України до плей-оф залежить, зокрема, і від результату вікінгів. Також в іншому матчі цього квартету Словаччина та Іспанія не повинні завершити гру з нічийним рахунком, а словаки у разі поразки – забити більше ніж два м’ячі у ворота Фурії Рохи.

Ще одним варіантом для виходу до 1/8 фіналу для підопічних Андрія Шевченка є розгромна поразка португальців від французів або впевнена перемога угорців над німцями з рахунком 2:0. Однак такі результати є малоймовірними.

Джерело: The Star