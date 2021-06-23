Збірна України в останній день матчів групового етапу на Євро-2020 ще зберігає шанси на потрапляння до 16 найсильніших команд турніру.

Вже зараз відомо, скільки синьо-жовті заробили від УЄФА за участь та одну перемогу на чемпіонаті Європи з футболу.

Відтак, лише за вихід у фінальну стадію Українська асоціація футболу, як і решту національних федерацій та союзів країн-учасниць, отримає гарантовано €9,5 млн.

За аналогією з єврокубками за перемогу у другому турі над Північною Македонією передбачений бонус від УЄФА у розмірі €1,5 млн.

Якщо Україна вийде до стадії 1/8 фіналу то її гаманець поповниться ще на €2 млн.

Призові на стадії плей-оф:

вихід до 1/4 фіналу – €3,25 млн;

участь у півфіналі – €5 млн;

фіналіст – €7 млн;

переможець €10 млн.

У разі виходу до 1/8 фіналу синьо-жовті там, ймовірно, зустрінуться із командою Швеції, якщо та обіграє поляків і залишиться лідером квартету Е.

За підсумками статистичного моделювання ймовірність пари Швеція – Україна на стадії 1/8 фіналу Євро-2020 складає 34%.

Щоб вийти до плей-оф підопічним Андрія Шевченка необхідно, щоб у Швеція обіграла Польщу або розійшлася з нею нічиєю, а в іншому матчі квартету Е Словаччина та Іспанія не зіграли внічию або словаки не програли з рахунком 2:3, 3:4 і більше.

Надіятися на квартет F майже не варто, адже тут для виходу синьо-жовтих до плей-оф необхідно, щоб Франція розгромила Португалію з рахунком 3:0 і більше або Німеччина програла угорцям 2:0.

Джерело: Sport.ua