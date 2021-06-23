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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Україні дають 34%: ймовірні пари 1/8 фіналу Євро-2020

Збірна України з футболу Яремчук, Бущан, Шапаренко, Сидорчук

Шанси збірної України зіграти в 1/8 фіналу Євро-2020 складають 33%. Портал Gracenote дає саме такий відсоток на пару Швеція – Україна у плей-оф.

Ймовірність пар 1/8 фіналу була сформована за підсумками статистичного моделювання.

Шанси України на вихід до плей-оф Євро-2020 – яка ймовірність матчу Швеція – Україна

Із 16 команд-учасниць раунду плей-оф наразі відомо дванадцять. Суперник збірної України на стадії групового етапу команда Австрії зустрінеться зі збірною Італії, а переможцю квартету С Нідерландам пару складе найімовірніше Чехія.

Хорватія, яка застрибнула у плей-оф, обігравши Шотландію у третьому турі, очікує на свого суперника із групи Е – це може бути будь-яка команда квартету, але певне, що другу сходинку у групі посядуть іспанці.

Найімовірніші пари 1/8 фіналу Євро-2020

  • Уельс – Данія (100%)
  • Італія – ​​Австрія (100%)
  • Нідерланди – Чехія (67%)
  • Бельгія – Португалія (36%)
  • Хорватія – Іспанія (33%)
  • Франція – Швейцарія (49%)
  • Англія – ​​Німеччина (42%)
  • Швеція – Україна (34%)

Для синьо-жовтих матч групи D завершився не так, як хотілося. Для виходу до плей-оф Україні потрібно, щоб фінальні свистки у матчах зафіксували таке:

  • Швеція обіграла Польщу або розписала з нею нічию, а в матчі Словаччина – Іспанія виграла одна із команд, але щоб словаки не програли з рахунком 2:3, 3:4 і далі.
  • Марно надіятися у групі F на розгромну поразку португальців від французів або ж німців від угорців.

Ймовірність того, що у квартеті E все складеться на користь України сягає 50%.

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Джерело: Gracenote 

Фото: УАФ

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