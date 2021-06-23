Шанси України на вихід до плей-оф Євро-2020 – яка ймовірність матчу Швеція – Україна

Шанси збірної України зіграти в 1/8 фіналу Євро-2020 складають 33%. Портал Gracenote дає саме такий відсоток на пару Швеція – Україна у плей-оф.

Ймовірність пар 1/8 фіналу була сформована за підсумками статистичного моделювання.

Із 16 команд-учасниць раунду плей-оф наразі відомо дванадцять. Суперник збірної України на стадії групового етапу команда Австрії зустрінеться зі збірною Італії, а переможцю квартету С Нідерландам пару складе найімовірніше Чехія.

Хорватія, яка застрибнула у плей-оф, обігравши Шотландію у третьому турі, очікує на свого суперника із групи Е – це може бути будь-яка команда квартету, але певне, що другу сходинку у групі посядуть іспанці.

Найімовірніші пари 1/8 фіналу Євро-2020

Уельс – Данія (100%)

Італія – ​​Австрія (100%)

Нідерланди – Чехія (67%)

Бельгія – Португалія (36%)

Хорватія – Іспанія (33%)

Франція – Швейцарія (49%)

Англія – ​​Німеччина (42%)

Швеція – Україна (34%)

Для синьо-жовтих матч групи D завершився не так, як хотілося. Для виходу до плей-оф Україні потрібно, щоб фінальні свистки у матчах зафіксували таке:

Швеція обіграла Польщу або розписала з нею нічию, а в матчі Словаччина – Іспанія виграла одна із команд, але щоб словаки не програли з рахунком 2:3, 3:4 і далі.

Марно надіятися у групі F на розгромну поразку португальців від французів або ж німців від угорців.

Ймовірність того, що у квартеті E все складеться на користь України сягає 50%.

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Джерело: Gracenote

Фото: УАФ