Євро-2020: Бущан і Яремчук прокоментували вихід України в 1/8 фіналу

Голкіпер збірної України Георгій Бущан прокоментував історичний вихід національної команди до 1/8 фіналу Євро-2020 з третього місця у групі С.

Футболіст зазначив, що українці вийшли до плей-оф не без частки везіння.

— Емоції позитивні. Фортуна нам посміхнулася. Дивився у компанії з Пятовим та Марлосом. По телевізору у нас показували Іспанія – Словаччина, а на iPad дивилися поляків зі шведами.

Бущан додав, що збірна Швеції набрала сім очок у нелегкій групі і вона достойна поваги. В 1/8 фіналу футболіст пообіцяв, що команда спробує виправити своє становище, щоб потішити вболівальників.

— Напевно, хотілося, щоб на полі самі вирішили цей результат, але, на жаль, не вийшло порадувати вболівальників. Мільйони нас підтримували в Україні, ми це відчували. Спробуємо виправити становище, в яке ми себе загнали. Будемо налаштовувати себе. Ми це й робили, просто щось не виходило на полі. Якщо доля нам дає другий шанс – повинні спробувати ним скористатися, – сказав Бущан.

На вихід до плей-оф збірної України відреагував і форвард команди Роман Яремчук.

У сторіс у соціальній мережі Instagram гравець опублікував знімок, на якому він з партнером по команді Олександром Зінченком, та звернувся до вболівальників.

— Великий шанс реабілітуватися перед вами, – написав Яремчук.

Роман Яремчук став автором двох забитих голів на турнірі у ворота Нідерландів та Північної Македонії. Разом із Андрієм Ярмоленком та Андрієм Шевченком він є найкращим голеадором збірної України за всю історію чемпіонатів Європи з футболу.

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Джерело: Великий футбол