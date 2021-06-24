29 червня о 22.00 збірна України з футболу зіграє з командою Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Зустріч відбудеться в Глазго (Шотландія) на стадіоні Хемпден Парк.

Пари команд у першому раунді плей-оф Євро-2020 визначилися після завершення всіх матчів групового етапу.

Команда Андрія Шевченка посіла в групі С третє місце. Однак після завершення матчів у групі E Україна випередила збірні Фінляндії та Словаччини та вперше в історії змогла вийти до раунду плей-оф чемпіонату Європи.

Євро-2020 розпочався 11 червня. 23 червня завершився груповий етап.

Згідно з таблицею та розкладом матчів Євро-2020, із 26 до 29 червня триватимуть матчі 1/8 фіналу, чвертьфінали – 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня. Фінал відбудеться 11 липня.

Джерело: УАФ

Фото: УАФ