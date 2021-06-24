Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасує правило гостьового гола на матчах єврокубків у сезоні 2021-2022. Правило стосуватиметься усіх клубних змагань УЄФА – серед чоловічих, жіночих та юнацьких збірних.

Раніше у матчах плей-оф за однакового рахунку у наступну стадію турніру виходила та команда, яка забила більше голів на гостьовому полі.

Тепер після закінчення поєдинку у нічию командам призначать овертайм (два додаткові 15-хвилинні тайми). Якщо рахунок все одно буде рівним, переможця визначать за допомогою серії пенальті.

Правило гостьового гола було запроваджено на європейських футбольних турнірах у 1965 році. Щодо його скасування було багато дискусій, однак УЄФА підкреслюють, що у футболі відбулися зміни, які стерли межі між грою вдома та на виїзді.