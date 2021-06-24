Вперше в історії: реакція збірної України на вихід до плей-офф

Україна вперше в своїй історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи.

Національна збірна стала однією з кращих команд, які посіли третє місце в своїй групі.

Футболісти і тренерський штаб радісно зустріли новину про те, що для них турнір ще не закінчився.

Євро-2020: календар і результати матчів

11 червня стартувало Євро-2020, яке було перенесено на 2021 рік через пандемії коронавируса.

Матчі візьмуть 11 міст: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген і Санкт-Петербург.

Турнірну таблицю, результати матчів, а також розклад ігор читайте в матеріалі Фактів ICTV.