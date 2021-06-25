Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях, українець Василь Ломаченко та володар поясу WBO Inter-Continental, японець Масайоші Накатані провели традиційну битву поглядів перед боєм, який відбудеться у Лас-Вегасі (США) у ніч з 26 на 27 червня.

Вона пройшла без конфліктів і завершилася дружнім рукостисканням.

Ломаченко і Накатані зійдуться на рингу орієнтовно о 5.00 за київським часом.

Для українця це перший бій після поразки від американця Теофімо Лопеса у жовтні 2020 року. Тоді Ломаченко втратив свої чемпіонські пояси. Загалом за всю кар’єру боксер здобув 14 перемог та зазнав двох поразок.

У Накатані було 19 перемог та одна поразка. Його також переміг Теофімо Лопес, але у 2019 році. Тоді американець виграв бій одностайним рішенням суддів.

Трансляція бою Ломаченко – Накатані буде доступна на платформі Megogo. Для цього необхідно мати підписку Оптимальна або Максимальна.

Також поєдинок українця з японцем покажуть британський телеканал Sky Sports і американський кабельний мовник ESPN+.

Фото: Boxing Scene