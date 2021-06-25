Євро-2020 стартував 11 червня у Римі на Стадіо Олімпіко з матчу між командами Туреччини та Італії у квартеті А.

Турнір триватиме до 11 липня, коли відбудеться фінал на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Чинним чемпіоном турніру є збірна Португалії, яка спробує захистити свій статус. Окрім селесао, на трофей Євро-2020 претендують ще 23 національні збірні.

Збірна України на Євро-2020 на груповому етапі у квартеті С зіграла з командами Нідерландів, Північної Македонії та зустрінеться з Австрією.

Розклад матчів на Євро-2020:

1-й тур

11 червня, п’ятниця

Матч 1. Група А. Туреччина – Італія (Рим) 22.00

12 червня, субота

Матч 2. Група A. Вельс – Швейцарія (Баку) 16.00

Матч 3. Група B. Данія – Фінляндія (Копенгаген) 19.00

Матч 4. Група B. Бельгія – Росія (Санкт-Петербург) 22.00

13 червня, неділя

Матч 5. Група D. Англія – ​​Хорватія (Лондон) 16.00

Матч 6. Група C. Австрія – Північна Македонія (Бухарест) 19.00

Матч 7. Група C. Нідерланди – Україна (Амстердам) 22.00

14 червня, неділя

Матч 8. Група D. Шотландія – Чехія (Глазго) 16.00

Матч 9. Група E. Польща – Словаччина (Санкт-Петербург) 19.00

Матч 10. Група E. Іспанія – Швеція (Севілья) 22.00

15 червня, четвер

Матч 11. Група F. Угорщина – Португалія (Будапешт) 19.00

Матч 12. Група F. Франція – Німеччина (Мюнхен) 22.00

2-й тур

16 червня, середа

Матч 13. Група B. Фінляндія – Росія (Санкт-Петербург) 16.00

Матч 14. Група A. Туреччина – Вельс (Баку) 19.00

Матч 15. Група A. Італія – ​​Швейцарія (Рим) 22.00

17 июня, четверг

Матч 16. Група C. Україна – Північна Македонія (Бухарест) 16.00

Матч 17. Група B. Данія – Бельгія (Копенгаген) 19.00

Матч 18. Група C. Нідерланди – Австрія (Амстердам) 22.00

18 червня, п’ятниця

Матч 19. Група E. Швеція – Словаччина (Санкт-Петербург) 16.00

Матч 20. Група D. Хорватія – Чехія (Глазго) 19.00

Матч 21. Група D. Англія – ​​Шотландія (Лондон) 22.00

19 червня, субота

Матч 22. Група F. Угорщина – Франція (Будапешт) 16.00

Матч 23. Група F. Португалія – ​​Німеччина (Мюнхен) 19.00

Матч 24. Група E. Іспанія – Польща (Севілья) 22.00

3-й тур

20 червня, неділя

Матч 25. Група A. Італія – ​​Вельс (Рим) 19.00

Матч 26. Група A. Швейцарія – Туреччина (Баку) 19.00

21 червня, понеділок

Матч 27. Група C. Північна Македонія – Нідерланди (Амстердам) 19.00

Матч 28. Група C. Україна – Австрія (Бухарест) 19.00

Матч 29. Група B. Росія – Данія (Копенгаген) 22.00

Матч 30. Група B. Фінляндія – Бельгія (Санкт-Петербург) 22.00

22 червня, вівторок

Матч 31. Група D. Чехія – Англія (Лондон) 22.00

Матч 32. Група D. Хорватія – Шотландія (Глазго) 22.00

23 червня, середа

Матч 33. Група E. Словаччина – Іспанія (Севілья) 19.00

Матч 34. Група E. Швеція – Польща (Санкт-Петербург) 19.00

Матч 35. Група F. Німеччина – Угорщина (Мюнхен) 22.00

Матч 36. Група F. Португалія – ​​Франція (Будапешт) 22.00

Плей-офф

26 червня, субота

Матч 37. 1/8 фіналу. 2А – 2В (Амстердам) 19.00

Матч 38. 1/8 фіналу. 1А – 2С (Лондон) 22.00

27 червня, неділя

Матч 39. 1/8 фіналу. 1С – 3D/E/F (Будапешт) 19.00

Матч 40. 1/8 фіналу. 1B – 3A/D/E/F (Севілья) 22.00

28 червня, понеділок

Матч 41. 1/8 фіналу. 2D – 2E (Копенгаген) 19.00

Матч 42. 1/8 фіналу. 1F – 3A/B/C (Бухарест) 22.00

29 червня, вівторок

Матч 43. 1/8 фіналу. 1D – 2F (Лондон) 19.00

Матч 44. 1/8 фіналу. 1E – 3A/B/C/D (Глазго) 22.00

2 липня, п’ятниця

Матч 45. 1/4 фіналу. П.42 – П.41 (Санкт-Петербург) 19.00

Матч 46. 1/4 фіналу. П.40 – П.38 (Мюнхен) 22.00

3 липня, субота

Матч 47. 1/4 фіналу. П.37 – П. 39 (Баку) 19.00

Матч 48. 1/4 фіналу. П.44 – П.43 (Рим) 22.00

6 липня, вівторок

Матч 49. 1/2 фіналу. П.45 – П.46 (Лондон) 22.00

7 липня, середа

Матч 50. 1/2 фіналу. П.48 – П.47 (Лондон) 22.00

Фінал

11 липня, неділя

Матч 51. П.49 – П.50 (Лондон) 22.00

Стадіони Євро-2020

З нагоди 60-річчя чемпіонату Європи турнір відбудеться в 11 містах Європи. Спершу Євро-2020 також мали прийняти Дублін і Більбао, але в УЄФА позбавили права бути господарями турніру ці міста і додали до списку Севілью.

Факти ICTV розповідають про 11 стадіонів, що прийматимуть Євро-2020.