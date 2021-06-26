Бій Ломаченко — Накатані відбудеться в ніч з 26 на 27 червня у Лас-Вегасі, штат Невада (США).

Поєдинок відбудеться у межах вечору боксу на арені Virgin Hotel. Орієнтовний початок – 5.00 за київським часом.

Підтримати нашого боксера можна буде завдяки прямій трансляції на платформі Megogo, яка розпочне показ вечору боксу о 5.00 за київським часом.

Для того, щоб переглянути бій, необхідно мати підписку Оптимальна або Максимальна.

Також поєдинок у Лас-Вегасі покажуть британський телеканал Sky Sports та американський кабельний мовник ESPN+.

Промо до бою Ломаченко – Лопес

За тиждень до поєдинку промоушн Top Rank презентував вогняне промо до бою Ломаченко – Накатані.

У ролику показані ефектні нарізки з боїв боксерів. Сам ролик зроблений у стилі стрічки Матриця.

Василь Ломаченко у жовтні 2020 року втратив свої чемпіонські пояси, якими володів, у поєдинку проти американця Теофімо Лопеса. Всього українець за кар’єру здобув 14 перемог, з яких десять нокаутом, і зазнав двох поразок.

На рахунку 32-річного Масайоші Накатані 19 перемог у профі, з яких 13 нокаутом, та одна поразка. Японець зазнав єдиної поразки від Теофімо Лопеса у 2019 році. Тоді американець виграв бій одностайним рішенням суддів.