Євро-2020: Швеція втратила двох лідерів перед грою з Україною

Одразу двоє лідерів збірної Швеції тренуються за індивідуальною програмою перед матчем 1/8 Євро-2020 проти України.

Гру ризикують пропустити основний воротар збірної – Робін Ульсен та головний бомбардир – Еміль Форсберг.

Обидва гравці отримали незначні пошкодження під час тренувань, проте їх участь в матчі проти України все одно залишається під питанням.

– Вони в непоганому стані, я за них не турбуюся. Подивимося завтра, наскільки вони будуть готові. Тоді тренерський штаб прийме рішення щодо їх участі в грі, – сказав капітан збірної Швеції Янне Андерссон.

Ульсен та Форсберг стали кращими гравцями збірної Швеції на груповому етапі Євро-2020. Видання L’Equipe визнало воротаря найкращим голкіпером турніру на цей момент, тоді як форвард забив 3 з 4 голів своєї команди, більше якого забив тільки зоряний нападаючий збірної Португалії і Ювентуса – Кріштіану Роналду.

Матч проти України-Швеція пройде 29 червня в Глазго, початок гри заплановано на 22.00.

Євро-2020: результати матчів і турнірна таблиця

11 червня стартувало Євро-2020, яке було перенесено на 2021 рік через пандемії коронавируса.

Матчі приймають 11 міст: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген і Санкт-Петербург.

Детальніше про результати матчів, а також турнірну таблицю читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Еxpressen.se

Фото: Шведський футбольний союз