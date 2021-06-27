На Олімпіаді спортсмени з Індії та п’яти інших країн здаватимуть щоденно тести на коронавірус

Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо вимагатиме щоденні тести на коронавірус у спортсменів з країн з активним поширенням штаму Дельта.
Японія планує щоденно тестувати олімпійських спортсменів з Індії і п’яти інших країн, які сильно постраждали від коронавірусу Дельта.
Протягом семи днів перед від’їздом на Олімпіаду спортсмени з Індії, Мальдівських островів, Непалу, Пакистану, Шрі-Ланки і Афганістану мають здавати тести на коронавірус.
Правило набуває чинності 1 липня.
При цьому учасники Ігор з інших країн повинні надати результати двох негативних тестів, зроблених протягом чотирьох днів перед від’їздом в Токіо.
Джерело: Yomiuri Shimbun