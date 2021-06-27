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Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

На Олімпіаді спортсмени з Індії та п’яти інших країн здаватимуть щоденно тести на коронавірус

олімпіада

Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо вимагатиме щоденні тести на коронавірус у спортсменів з країн з активним поширенням штаму Дельта.

Японія планує щоденно тестувати олімпійських спортсменів з Індії і п’яти інших країн, які сильно постраждали від коронавірусу Дельта.

Протягом семи днів перед від’їздом на Олімпіаду спортсмени з Індії, Мальдівських островів, Непалу, Пакистану, Шрі-Ланки і Афганістану мають здавати тести на коронавірус.

Правило набуває чинності 1 липня.

При цьому учасники Ігор з інших країн повинні надати результати двох негативних тестів, зроблених протягом чотирьох днів перед від’їздом в Токіо.

Джерело: Yomiuri Shimbun

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