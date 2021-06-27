32-річний півзахисник збірної Хорватії Іван Перішич здав позитивний тест на коронавірус.

Його ізолювали на 10 днів і звільнили від участі в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Іспанією, що відбудеться завтра, 28 червня, в Копенгагені.

Всі інші гравці хорватської збірної здали негативні тести.

На чемпіонаті Європи Перішич зіграв в трьох матчах і забив по м’ячу Чехії і Шотландії, а також віддав одну результативну передачу.

Хорватія вийшла в 1/8 фіналу з другого місця в групі D. З Іспанією команда Златко Даліча зіграє завтра о 19:00.

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