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Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Півзахисник збірної Хорватії Іван Перішич здав позитивний тест на коронавірус

Ivan Perišić

32-річний півзахисник збірної Хорватії Іван Перішич здав позитивний тест на коронавірус.

Його ізолювали на 10 днів і звільнили від участі в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Іспанією, що відбудеться завтра, 28 червня, в Копенгагені.

Всі інші гравці хорватської збірної здали негативні тести.

На чемпіонаті Європи Перішич зіграв в трьох матчах і забив по м’ячу Чехії і Шотландії, а також віддав одну результативну передачу.

Хорватія вийшла в 1/8 фіналу з другого місця в групі D. З Іспанією команда Златко Даліча зіграє завтра о 19:00.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів і турнірною таблицею Євро-2020.

Джерело: Tribuna

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