32-річний півзахисник збірної Хорватії Іван Перішич здав позитивний тест на коронавірус.
Його ізолювали на 10 днів і звільнили від участі в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Іспанією, що відбудеться завтра, 28 червня, в Копенгагені.
Всі інші гравці хорватської збірної здали негативні тести.
На чемпіонаті Європи Перішич зіграв в трьох матчах і забив по м’ячу Чехії і Шотландії, а також віддав одну результативну передачу.
Хорватія вийшла в 1/8 фіналу з другого місця в групі D. З Іспанією команда Златко Даліча зіграє завтра о 19:00.
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