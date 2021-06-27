Євро-2020: Роналду забив на груповому етапі більше, ніж 75% команд

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду в рамках групового етапу Євро-2020 зумів відзначитися у воротах суперників п’ять разів.

Таким чином, вінгер Ювентуса забив більше голів, ніж 75% команд, що беруть участь на турнірі.

У 1/8 фіналу Євро-2020 португальці зіграють зі збірною Бельгії.

Матч пройде на стадіоні Ла Картуха в Севільї та розпочнеться 27 червня о 22.00.

Євро-2020: результати матчів та турнірна таблиця

11 червня стартувало Євро-2020, що було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Матчі приймають 11 міст: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген та Санкт-Петербург.

Детальніше про результати матчів, а також турнірні таблиці читайте в матеріалі Фактів ICTV.