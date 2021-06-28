27 червня збірна Бельгії в рамках 1/8 фіналу Євро-2020 зіграла проти команди Португалії в Севільї.

З початку матчу обидві команди професійних футболістів були налаштовані на беззаперечну перемогу у цій грі.

Роналду (Португалія) намагався пробити зі штрафного, Куртуа (Бельгія) перед собою відбив м’яч, проте захисники підстрахували.

Рахунок на користь Бельгії відкрив Торган Азар. Футболіст з кута штрафного пробив у бік далекої штанги, проте воротар збірної Португалії не зміг відбити атаку.

Під час першого тайму два гравці з Португалії (Діогу Дало та Жоау Пальїнья) отримали жовті картки. Перший тайм закінчився з рахунком 1:0 на користь Бельгії.

У другому таймі Діогу Жота (Португалія) отримав м’яч біля 11-метрової позначки, однак футболіст пробив вище воріт.

Томас Вермален (Бельгія) жорстко зіграв проти суперника неподалік свого штрафного та отримав жовту картку.

Тобі Алдервейрелд (Бельгія) отримав жовту картку, збивши суперника на фланзі. Пепе (Португалія) жорстко збив Торгау Азара та отримав за це попередження.

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Португальці не змогли реабілітуватися після численних нападів бельгійців. Врешті-решт матч завершився з рахунком 1:0 на користь Бельгії.

Збірна Бельгії в 1/4 фіналу Євро-2020 зустрінеться з командою Італії. Гра розпочнеться о 20.00 2 липня у Мюнхені.