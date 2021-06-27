27 червня в Будапешті у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зустрілися гравці збірної Нідерландів та Чехії.

Футбольна гра з самого початку була напруженою. Футболісти з обох команд продемонстрували сильне бажання здобути перемогу в цьому поєдинку.

Стартові склади

Нідерланди: Стекеленбург – де Врей, де Лігт, Блінд – Думфріс, де Роон, де Йонг, Ван Анхольт – Вейналдум – Депай, Мален.

Запасні:Крул, Бізот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Промес, Классен, Гравенберх, Вергхорст, Тімбер, Гакпо.

Чехія: Вацлік – Цоуфал, Челюстка, Калас, Кадержабек – Соучек, Голеш – Масопуст, Шевчік, Барак – Шик.

Запасні:Мандоус, Коубек, Брабец, Крменчік, Янкто, Гложек, Видра, Крал, Матею, Пекхарт, Пешек, Саділек.

На 8 хвилині чехи пішли у напористу атаку. Вона завершилася блискучою передачею Масопуста під удар Бараку. Однак рикошет від Де Лігта врятував воротаря.

На 42 хвилині Деппа отримав передачу та прокинув крізь двох захисників на Ван Анхольта, який із забійної дистанції пробив повз правої штанги. Перший тайм завершився з рахунком 0:0.

У другому таймі Дюмфріс у верховій боротьбі за м’яч заїхав Кадержабеку ліктем в обличчя – жовта картка. На 54 хвилині Цоуфал за зрив атаки отримав червону картку.

Незабаром Барак прийняв м’яч в штрафній та на виконання бив у дальній кут. Дюмфріс кинувся та прийняв удар на себе.

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Пройшла подача зі штрафного, а Голешов головою переправив м’яч у ворота. Рахунок відкрився на користь чехів. Згодом за ним другий м’яч потрапив у ворота на користь збірної Чехії.