Збірна Іспанії пропустила курйозний автогол після удару з центру поля.

Воротар Унаї Симон на 20-й хвилині поєдинку 1/8 фіналу проти Хорватії в штрафній не зумів прийняти пас з центру поля від свого гравця, і від його ноги м’яч відскочив у ворота.



На 20-й хвилині матчу іспанці розводили м’яч на своїй половині поля. М’яч майже біля центральної лінії потрапив до Педрі, який вирішив віддати пас на свого голкіпера Унаї Сімона.

Голкіпер легковажно поставився до цього моменту. Він хотів зупинити м’яч ногою, але той пролетів над нею і залетів у ворота. Так рахунок у матчі був відкритий.