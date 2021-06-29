Андрій Шевченко дав прес-конференцію напередодні матчу Швеція-Україна

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні ключового матчу Євро-2020 зізнався, що в третьому матчі, українській команді не вдалося те, що планувалося. Але на поєдинку 29 червня вона має реабілітуватися.

На питання щодо переваги Швеції над Україною Андрій Шевченко однозначно не відповів.

– Я не думаю, що буде правильно говорити, яка команда краще або гірше. Завтрашній поєдинок покаже, хто краще підготувався і краще зіграв. Ми абсолютно різні за стилем, у нас різна філософія гри, – сказав він.

При цьому він висловив сподівання, що вболівальники з української діаспори в Глазго приїдуть і підтримають футболістів.

– Команда зробить все для позитивного результату, буде намагатися грати на межі своїх можливостей. Виправдовуватися і давати якісь обіцянки ніхто не буде. Ми готуємося і хочемо провести хороший поєдинок, – додав тренер.

А ось про головного тренера шведів Янне Андерссона Шевченко відізвався із повагою, сказавши, що він має свою філософію, яка допомагає йому досягати результату.

Також Шевченко вважає, що у шведської команди є яскраво виражений стиль, вона добре підготовлена ​​фізично сильна, використовує свої кращі якості. Вона заслуговує на велику повагу.

– Я не думаю, що команда дуже сильно буде міняти свій стиль. У них два непогані нападаючі, які прекрасно рухаються. Швеція може пресингувати, може і відходити, і діяти агресивно. Ми готові до будь-якого сценарію, – сказав тренер.

Наприкінці прес-конференції Шевченко розповів про тактику своєї команди.

– Ми повинні бути обережними перш за все на стандартах, оскільки Швеція добре їх використовує. Важливо вигравати каблуки, буде багато силової боротьби. Також важливо добре атакувати, – сказав він.

Збірна України зустрінеться зі шведами в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 вже у вівторок, 29 червня.

Джерело: УАФ