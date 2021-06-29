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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Антигерой матчу: Мбаппе вибачився за нереалізоване пенальті на Євро-2020

Кіліан Мбаппе

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе виступив з заявою після поразки проти Швейцарії та виходу з Євро-2020. Футболіст поділився сумом після програшу та вибачився перед вболівальниками за нереалізоване пенальті.

– Дуже складно перегорнути сторінку. Величезний сум після цього вильоту, ми не змогли досягти своєї мети. Вибачте за це пенальті. Я хотів допомогти команді, але не вдалося. Заснути буде важко, але, на жаль, я дуже люблю саме злети і падіння цього виду спорту.

Мбаппе подякував футбольним фанам за підтримку, а також привітав з перемогою збірну Швейцарії та побажав їй удачі.

– Я знаю, що ви, шанувальники, розчаровані, але я все одно хотів би подякувати вам за вашу підтримку і за те, що ви завжди вірите в нас.

 

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Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Мбаппе не забив пенальті

У понеділок, 28 червня, збірна Франції зустрілася зі збірню Швейцарії. За результатами матчу та овертайму рахунок становив 3:3. Після цього пройшла серія пенальті, у якій французи поступилися суперникам (5:4).

Кіліан Мбаппе єдиний з усієї команди не забив пенальті, через це його назвали антигероєм зустрічі. Євро-2020 загалом стало невдалим для футболіста, адже він не реалізував у турнірі жодного гола.

Читайте: Євро-2020: календар та результати матчів

Фото: Getty Images

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