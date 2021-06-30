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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Слава Україні пролунало в Глазго: українські вболівальники прокричали національне гасло

вболівальники, Україна - Північна Македонія

Українські вболівальники в шотландському місті Глазго напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 скандували національний девіз.

В одному з ресторанів вони кричали: Слава Україні – Героям слава.

Також використовувалися гасла: Слава нації – Смерть ворогам. За словами охоронця бару, де зібралися вболівальники, прояви підтримки української збірної було зведено до мінімуму.

Невелички групи українців розкидано по центру Глазго напередодні матчу зі Швецією.

Євро-2020: результати та розклад матчів

11 червня в Римі стартувало Євро-2020, що завершиться на стадіоні Уемблі в Лондоні 11 липня.

Матчі приймають 11 міст: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген та Санкт-Петербург.

Детальніше про результати матчів та турнірні таблиці читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УАФ

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