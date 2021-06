Слава Україні пролунало в Глазго: українські вболівальники прокричали національне гасло

Українські вболівальники в шотландському місті Глазго напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 скандували національний девіз.

В одному з ресторанів вони кричали: Слава Україні – Героям слава.

Також використовувалися гасла: Слава нації – Смерть ворогам. За словами охоронця бару, де зібралися вболівальники, прояви підтримки української збірної було зведено до мінімуму.

Невелички групи українців розкидано по центру Глазго напередодні матчу зі Швецією.

Atmosphere building very slowly in Glasgow…

Sadly restrictions and all bars being super strict on even chants – all kept t a minimum

Told off after this rendition by the bar security…

Ukrainians scattered across the city centre – not really in big groups either

???????????? pic.twitter.com/IVPFPI8eBG

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 29, 2021