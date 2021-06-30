Слава Україні пролунало в Глазго: українські вболівальники прокричали національне гасло

Українські вболівальники в шотландському місті Глазго напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 скандували національний девіз.

В одному з ресторанів вони кричали: Слава Україні – Героям слава.

Також використовувалися гасла: Слава нації – Смерть ворогам. За словами охоронця бару, де зібралися вболівальники, прояви підтримки української збірної було зведено до мінімуму.

Невелички групи українців розкидано по центру Глазго напередодні матчу зі Швецією.

Atmosphere building very slowly in Glasgow… Sadly restrictions and all bars being super strict on even chants – all kept t a minimum Told off after this rendition by the bar security… Ukrainians scattered across the city centre – not really in big groups either ???????????? pic.twitter.com/IVPFPI8eBG — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 29, 2021

Євро-2020: результати та розклад матчів

11 червня в Римі стартувало Євро-2020, що завершиться на стадіоні Уемблі в Лондоні 11 липня.

Матчі приймають 11 міст: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген та Санкт-Петербург.

Детальніше про результати матчів та турнірні таблиці читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УАФ