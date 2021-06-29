Делегацію США на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо може очолити перша леді Джил Байден. Наразі уряд країни розглядає її кандидатуру.

Те, що президент США Джо Байден не планує відвідувати ігри, повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

– У нас буде делегація зі Сполучених Штатів, як це було раніше, – сказала вона.

Так, зимові Олімпійські ігри-2018 в Пхенчхані (Південна Корея) відвідував тодішній віце-президент США Майк Пенс. Літні Олімпійські ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – держсекретар Джон Керрі, а Олімпійські ігри-2012 у Лондоні – перша леді США Мішель Обама.

У Японії вважають, що візит першої леді США підкреслить тісні зв’язки між країнами, оскільки американський президент підтримує наміри Японії провести спортивну подію з урахуванням усіх заходів безпеки в умовах пандемії коронавірусу.

Поки ж відомо, що з-поміж світових лідерів церемонію відкриття 23 липня планує відвідати президент Франції Еммануель Макрон.

27 червня організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо заявив, що вимагатиме щоденні тести на коронавірус від спортсменів з Індії, Мальдівських островів, Непалу, Пакистану, Шрі-Ланки й Афганістану, де активно поширюється штам Дельта.

Джерело: Kyodo News