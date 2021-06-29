Збірна України з футболу 29 червня зіграє історичний матч на Євро-2020 проти команди Швеції. Синьо-жовті вперше у своїй історії вийшли у плей-оф чемпіонату Європи з футболу.

Очікуваннями від матчу Швеція – Україна в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV поділився захисник національної команди Олександр Караваєв.

— Настрій значно кращий. Коли програли Австрії, то були негативні емоції, адже розуміли, чого ця гра варта. Але минув день і були максимально позитивні емоції, оскільки пройшли далі. Ми дивилися гру зі Швецією. Зараз ми працюємо у звичному режимі: розбираємо суперника та свою гру. Нам тренерський штаб каже, як треба зіграти цю гру, тому підходимо у повній бойовій готовності.

— Що казав Андрій Миколайович про цей другий шанс?

— Якщо є другий шанс, то це не просто так. Усі впевнені і знають, що ми його заслужили завдяки нашій роботі за останні роки, а також тим матчам, що у нас були, – не лише на Євро-2020, а й під час відбіркового циклу. Я вважаю, що це все закономірно.

— Ти вірив, що результати інших команд будуть на нашу користь?

— Більше так, ніж ні. Звісно, я вірив, що, можливо, один-два матчі можуть не зійтися, але решта так закінчаться, що ми пройдемо в 1/8 фіналу.

— Я бачив, що хлопці відпрацьовують одинадцятиметрові і б’ють у стилі Паненки. Якщо дійде до серії пенальті, ти так битимеш?

— Ні, звісно. Треба бути дуже впевненим психологічно, що ти так проб’єш. А також знати, що голкіпер не стоятиме на місці. Це футбольні хитрощі, але я точно так не битиму.

— Які матчі збірної Швеції ти ще дивився окрім проти Польщі, і які головні козирі шведів ти можеш виділити?

— Особливо не дивився, оскільки ми або не потрапляли, або інші матчі дивилися. Розбирали саме матч з поляками, а також нарізки з інших матчів, як вони діють у відборах, в атаці, їхнє розташування на полі, як ведуть боротьбу.

— Оскільки ти граєш на фланзі, то проти тебе, найімовірніше, гратимуть Аугустінссон та Форсберг. Ти вже придивився до них, до якихось деталей у їхній грі?

— Щодо Форсберга — видно, що він дуже сильний гравець, який забиває та робить великий обсяг роботи. В принципі вся команда добре працює як в обороні, так і в атаці. Дуже сильна та міцна команда. Там не помітно, щоб хтось випадав. Вони діють як одне ціле.

— Що ти думаєш стосовно головного форварда збірної Швеції Александера Ісака?

— Хороший кваліфікований футболіст, який грає на хорошому рівні, але у нас теж дуже хороша команда, яка, якщо добре зіграє та виконає всі установки тренера, то все вийде.

— Наша збірна гратиме на Гемпден Парк у Глазго. У 1960-му році цей стадіон приймав 127 тис. вболівальників. Розкажи про свої відчуття від того, що ти гратимеш на такому легендарному стадіоні.

— Це неймовірні емоції. Коли ти виходиш на будь-яку гру, проти будь-якої команди, і коли так багато людей спостерігають за твоєю грою, то це щонайменше хвилююче. Такі емоції не передати. Наприклад, той матч проти Португалії у відборі, коли Олімпійський був забитий вщент, – це величезна радість і задоволення, яке треба цінувати.

— Сподіваєшся почути пісню Червона рута у Глазго?

— Звісно, сподіваюся та вірю, що так і буде. Ми розуміємо, що не так багато вболівальників наших там буде через проблеми із в’їздом до країни. І там будуть лише вболівальники, які там живуть. Вірю, що все одно приїдуть нас підтримати.

— Востаннє, коли ми грали проти Швеції, – це було Євро-2012. Ти пам’ятаєш, де ти був і чи дивився гру?

— Так, я був вдома, дивився гру по телевізору. І дуже сильно радів, навіть стрибав, коли Андрій Миколайович забивав голи, особливо переможний.

— Якісь підказки Андрій Миколайович давав Яремчуку чи Ярмоленку перед матчем зі шведами?

— Це не обговорювалося, можливо особисто, віч-на-віч. Андрій Миколайович як тренер каже, як треба діяти команді і кожному гравцю у конкретній ситуації.

— Що б ти сказав українським вболівальникам перед цією грою?

— Завжди лише величезна подяка за підтримку, навіть коли ми програємо. Ми знаємо про це. І дуже дякую за цю підтримку, за те, що вона у нас є.

Фото: УАФ