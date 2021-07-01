Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Бєсєдін – золотий фонд українського футболу: Суркіс про травму спортсмена

Артем Беседин

Президент київського футбольного клубу Динамо Ігор Суркіс побажав якнайшвидшого одужання Артему Бєсєдіну, який отримав травму в переможному матчі збірної України проти команди Швеції.

– Як і вся країна, я з хвилюванням стежив вчора за подіями у грі 1/8 фіналу Євро-2020, у якій наша команда вирвала історичну перемогу.

В такий вечір мені, як і будь-якому вболівальнику збірної України, хотілося світитися від щастя, – розповів Ігор Суркіс.

За його словами, травма футболіста затьмарила ці переживання та Бєсєдін не виходить у нього з голови. На думку Суркіса, футболіст мужньо зустрів удар і те, як він тримав себе, почасти затьмарило перші моторошні враження.

– Ціною свого здоров’я наш нападник добув вирішальну перевагу над суперником. І я вдячний всім, що відзначив героїчний внесок Артема у цю перемогу, – наголосив він.

Суркіс поділився, що, на жаль, дива не сталося та Бєсєдіна чекає важке і тривале відновлення.

Читайте
Бєсєдін більше не зіграє на Євро-2020: форвард вирушив до Києва на обстеження

Джерело: Динамо Київ

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка