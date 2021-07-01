Президент київського футбольного клубу Динамо Ігор Суркіс побажав якнайшвидшого одужання Артему Бєсєдіну, який отримав травму в переможному матчі збірної України проти команди Швеції.

– Як і вся країна, я з хвилюванням стежив вчора за подіями у грі 1/8 фіналу Євро-2020, у якій наша команда вирвала історичну перемогу. В такий вечір мені, як і будь-якому вболівальнику збірної України, хотілося світитися від щастя, – розповів Ігор Суркіс.

За його словами, травма футболіста затьмарила ці переживання та Бєсєдін не виходить у нього з голови. На думку Суркіса, футболіст мужньо зустрів удар і те, як він тримав себе, почасти затьмарило перші моторошні враження.

– Ціною свого здоров’я наш нападник добув вирішальну перевагу над суперником. І я вдячний всім, що відзначив героїчний внесок Артема у цю перемогу, – наголосив він.

Суркіс поділився, що, на жаль, дива не сталося та Бєсєдіна чекає важке і тривале відновлення.