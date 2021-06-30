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Факти / Спорт
Наташа Тарчевська |

Девайс, а не “ліфчик”: чому після перемоги збірної топ Довбика став мемом

збірна України, Довбик

Чорний топ-ліфчик футболіста Артема Довбика став мемом після історичного матчу збірних України та Швеції в рамках 1/8 фіналу Євро-2020.

Після вирішального гола у ворота суперника футболіст української збірної скинув футболку, і всі побачили на його тілі чорний топ.

“Що це за ліфчик?” – почали жартувати тисячі користувачів соцмереж. Насправді ж це спеціальний GPS-трекер – девайс для аналізу дій футбольного гравця.

Що це за девайс

Футболіст Артем Довбик під час історичного матчу Україна-Швеція продемонстрував GPS-трекер Apex Athlete Series від фірми STATSports.

Пристрій робить низку аналітичних підрахунків – максимальна швидкість гравця, загальна кількість кілометрів, яку пробіг гравець, дистанція спринтів тощо.

Окрім цього, девайс розробляє “теплову мапу” футболіста на полі, яка показує, де він найчастіше був протягом матчу.

Подібні GPS-трекери популярні й серед інших спортсменів. Середня ціна такого девайсу – 250 євро.

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