У вівторок, 29 червня, збірна України вперше вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи, феєрично обігравши Швецію.

Українці забили два голи у ворота суперників, чим викликали шквал обговорень у мережі та пресі. Автором першого м’яча став Олександр Зінченко, якого згодом назвали найкращим гравцем матчу.

Переможний гол у ворота шведів реалізував Артем Довбик. Факти ICTV проаналізували реакцію шведських ЗМІ на матч Україна – Швеція.

Матч Україна – Швеція – реакція шведських ЗМІ

Шведський спортивний веб-сайт Svenska Fans опублікував новину про матч із заголовком Швеція – Україна 1-2 Кінець кошмару. Журналісти зазначили, що отримана червона картка та низька ефективність завадили перемозі Швеції, і це стало “важкою втратою для шведської команди”.

Видання Expressen назвало гол українця Артема Довбика на 121-й хвилині матчу “холодним душем” для шведів. Автори матеріалу додали, що матч був доволі складним, а також відзначили майстерність збірної України.

– Склалося враження, що у команди Андрія Шевченка у задній кишені було щось хитромудре…

Інформаційна агенція Afton Bladet написала, що на полі було спекотно, а підсумки матчу назвала “величезною драмою”. Шведського тренера розкритикували за те, що він пізно скористався заміною гравців.

За словами журналістів, після того, як Зінченко та Форсберг забили у першому таймі, решта гри перетворилася на “довгу позиційну війну”.

– Фінал 1/8 фіналу чемпіонату Європи між Швецією та Україною був масштабним трилером на Гемпден Парку у Глазго.

Шведський журналіст Ерін Нива у матеріалі із заголовком Кувалда прямо в голову назвав результат матчу жахливим і болісним. Він описав поєдинок такими словами – “фільм жахів із таким жахливим кінцем, що його слід було заборонити”.

– А потім, коли найтриваліший біль зник, його замінив інший – кувалда прямо в голову. Удар, від якого не можна було встати, – так описав журналіст емоції після переможного гола України на 121-й хвилині.

Газета Göteborg-Posten відзначила, що результат гри був жорстоким та неочікуваним.

Відреагували на перемогу України проти Швеції також британські видання. Зокрема, The Guardian наголосила, що хід гри змінився після червоної картки Маркусу Даніельссону, але обидві команди здавалися виснаженими. Журналісти похвалили тренера Андрія Шевченка, зазначивши, що за його керівництва команда зміцнилась.

– Шевченко проникливий тренер і явно покращив Україну. Це краща, більш активна сторона, ніж та, яка кульгала з останнього чемпіонату Європи, не забивши м’яча.

Sky Sports назвали гольову передачу Олександра Зінченка Артему Довбику “моментом магії”.

– Після невиразного додаткового періоду часу здавалося, що обом сторонам доведеться задовольнятися пенальті, але запасний Довбик з’явився, щоб реалізувати приголомшливу передачу Олександра Зінченка та забезпечити драматичну перемогу команді Андрія Шевченка.