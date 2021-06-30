Голкіпер збірної України Андрій П’ятов прокоментував перемогу над Швецією та вихід в 1/4 Євро-2020. Також зірковий воротар поділився, що збулося його бажання – зустріти День народження на Чемпіонаті Європи.

– Справжні вболівальники завжди з командою. Важливо перечитувати це речення до та після кожного матчу! Без винятків! Великий привіт професійним диванним критикам.

Перед вирішальним матчем, 28 червня, Андрію П’ятову виповнилося 37 років. Незадовго до цього він поділився, що на двох попередніх чемпіонатах загадував бажання зустріти День народження на Євро-2020, а вдалося це лише цього року.

– Ось і бажання збулось, – написав П’ятов.

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Матч Україна – Швеція

У вівторок, 29 червня у Шотландії відбувся матч Україна – Швеція, завдяки якому збірна вперше в історії вийшла у чвертьфінал Євро-2020. Поєдинок завершився рахунком 2:1 за підсумками основного часу та двох додаткових таймів.

Олександр Зінченко відкрив рахунок у першому таймі та став найкращим гравцем матчу. Після того, як шведи зрівняли рахунок, автором переможного гола став Артем Довбик, який отримав передачу від Зінченка.

Детальний огляд матчу Україна – Швеція дивіться у матеріалі.