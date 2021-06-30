Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон поділився враженнями після поразки від України (1: 2) в 1/8 фіналу Євро-2020. За його словами, для команди Швеції це дуже жорсткий результат.

Він заявив, що футболісти та тренерський штаб розчаровані таким результатом.

– Нам дуже важко. Ми розчаровані. Моя команда діяла добре, і в другому таймі ми повинні були вирішувати долю поєдинку на свою користь. Це дуже жорстокий для нас результат. Ми повинні пережити це падіння разом, – сказав він.

Зазначимо, збірна України вперше у своїй історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Підопічні Андрія Шевченка в напруженому матчі пройшли далі після голу Артема Довбика в другому екстратаймі.

Відео та огляд матчу Швеція – Україна доступний на сайті Факти ICTV.

Джерело: УАФ

Фото: УАФ