Півзахисника збірної України Олександра Зінченка визнали найкращим гравцем гри 1/8 фіналу Євро-2020 з командою Швеції (2:1) та присвоїли йому звання Лев матчу.

Натомість сам футболіст заслужену нагороду віддав форварду Артему Бєсєдіну, який отримав моторошну травму під час гри і вибув із чемпіонату Європи.

Про це Зінченко офіційно заявив в інтерв’ю Українській асоціації футболу, назвавши Бєсєдіна справжнім героєм гри.

– Хотів подякувати всім уболівальникам за підтримку та за ті емоції, які ми пережили. Це велике досягнення для всієї країни, – зауважив він.

Водночас Зінченко подякував за визнання та повідомив, що хоче віддати свій приз Бєсєдіну.

– Цей футболіст пройшов багато випробувань за останні роки, – додав півзахисник.

Як пояснив Зінченко, Артем був в хороших кондиціях, він вийшов на заміну і бився, як справжній лев.

Тому, як додав Олександр, цю нагороду він повністю заслужив.

– Артеме, ця нагорода твоя, і я думаю, що будь-який уболівальник збірної України підтримає мою думку – сказав Зінченко.

29 червня гравець збірної Швеції Маркус Даніельсон в овертаймі в’їхав нападнику Артему Бєсєдіну прямою ногою в щиколотку, після чого дістав червону картку.

Водночас сам Артем був змушений закінчити гру та покинути поле.

Джерело: УАФ