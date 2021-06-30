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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Яремчук, Степаненко та Макаренко влаштували запальні танці у роздягальні

Збірна України

Збірна України після перемоги над Швецією (2:1) в 1/8 фіналу чемпіонату Європи оновила своє досягнення і вперше в історії вийшла до чвертьфіналу турніру.

Синьо-жовті не стримували емоцій після фінального свистка арбітра на Гемпден Парк у Глазго і перенесли святкування до роздягальні команди.

Гравці радо ділилися відео своїх емоцій у соціальних мережах.

Особлива атмосфера після матчу панувала у роздягальні команди, де футболісти збірної влаштували запальні танці.

На кадрах присутні форвард Роман Яремчук і півзахисник Євген Макаренко.

Також свої танцювальні скіли продемонстрував опорник Тарас Степаненко.

Після матчу зі шведами головний тренер збірної Андрій Шевченко зазначив, що зараз у команди є трохи часу порадіти, адже команда наступного дня бере курс до Рима, де на неї чекає битва з Англією за вихід до півфіналу Євро-2020.

Також Шевченко додав, що гра з англійцями буде важкою.

Матч Україна – Англія відбудеться у суботу, 3 липня, у Римі на Стадіо Олімпіко. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22.00 за київським часом. Переможець цієї пари зустрінеться з переможцем дуелі між Чехією та Данією, які врешті визначать одного з фіналістів турніру.

В іншій гілці сітки фіналістів визначатимуть пари команд Бельгія – Італія та Швейцарія – Іспанія.

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Фото: УАФ

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