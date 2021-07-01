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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Ярмоленко направить премії за Євро-2020 хворим дітям

Андрей Ярмоленко

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко, який посів четверте місце у списку найкращих гравців чемпіонату Європи, хоче витрати призові бонуси за Євро-2020 на допомогу хворим і потребуючим дітям.

Про це розповів агент півзахисника жовто-синіх Вадим Шаблій.

– Насправді, Андрій Ярмоленко ухвалив це рішення задовго до початку Євро-2020, – заявив він.

За словами Шаблія, усі бонуси, які Ярмоленко отримає за виступ у фінальному матчі Євро-2020, направлять на допомогу хворим і потребуючим неповнолітнім.

Водночас агент зазначив, що він разом із капітаном збірної України планують разом контролювати витрату грошей в благодійному фонді.

На його думку, про такий вчинок лідера жовто-синіх повинна знати вся країна.

29 червня збірна України обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 у межах гри 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Таким чином підопічні Андрія Шевченка вперше в історії вийшли у 1/4 фіналу Євро-2020.

Факти ICTV підготували огляд матчу Швеція – Україна, де наші гравці здобули історичний тріумф.

Джерело: Zbirna

Фото: Getty Images

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