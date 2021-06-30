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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Збірна України провела перше тренування після історичного тріумфу

збірна україни

30 червня збірна України провела перше тренування на стадіоні Фірхілл у Глазго після здобуття історичної перемоги у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи зі Швецією (2:1).

0 9.00 за місцевим часом підопічні Андрія Шевченка поснідали в готелі Crowne Plaza, а вже о 10.30 вирушили на заняття.

На арені Фірхілл наші гравці працювали напередодні свого тріумфу, 29 червня.

Євро-2020: збірна України провела перше тренування після історичного тріумфу
Євро-2020: збірна України провела перше тренування після історичного тріумфу
Євро-2020: збірна України провела перше тренування після історичного тріумфу
Євро-2020: збірна України провела перше тренування після історичного тріумфу
Євро-2020: збірна України провела перше тренування після історичного тріумфу
Євро-2020: збірна України провела перше тренування після історичного тріумфу
Євро-2020: збірна України провела перше тренування після історичного тріумфу
Євро-2020: збірна України провела перше тренування після історичного тріумфу
Збірна України провела перше тренування після історичного тріумфу / 4 фотографии

Зокрема, у другому тренуванні на цьому полі тренувалось 24 футболіста збірної України.

Розташування національної команди залишив нападник Артем Бєсєдін, який дістав жорстку травму у запеклому поєдинку зі шведами.

Частина команди, яка 29 червня вийшла на арену в першому таймі на початкових хвилинах, виконала традиційний комплекс відновлювальних вправ, а потім перейшла до стречинга.

Решта гравців провела інтенсивне заняття, яке тривало годинну.

Увечері жовто-сині вирушать із Глазго до Риму, де вже 3 липня зустрінуться з командою Англії у межах 1/4 фіналу Євро-2020.

Збірна України оселиться в готелі Parco dei Principi Grand Hotel & Spa.

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Фото: УАФ

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