Нападник збірної України Артем Довбик, який забив переможний гол у ворота шведів на Євро-2020 в 1/8 фіналу, виклав пост у соцмережі українською мовою після критики. Низка громадських діячів розкритикували його за коментарі російською мовою після матчу.

Свій пост українською мовою він виклав в Instagram.

– Хочу подякувати вболівальникам за несамовиту підтримку і віру. Це історична перемога для нашої країни, і я гордий бути частиною команди! – написав він.

Примітно, що батьки нападника спілкуються українською. Це стало відомо після того, як їх показали в сюжеті на телебаченні.

Нагадаємо, 29 червня в матчі Україна – Швеція в 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик став автором самого пізнього переможного гола в історії чемпіонатів Європи.

Нападник забив м’яч на 121-й хвилині зустрічі. З рахунком 2:1 збірна України перемогла команду Швеції та вперше увійшла в 1/4 фіналу Євро.

Як в Черкасах відреагували на тріумф Довбика на Євро-2020, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: УАФ