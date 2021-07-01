Збірна України вже в суботу, 3 липня, зустрінеться зі збірною Англії в рамках 1/4 фіналу плей-оф на Євро-2020. Матч відбудеться на Стадіо Олімпіко в італійському Римі.

Матч розпочнеться о 22.00 за київським часом.

За прогнозами букмекерів, фаворитами матчу є англійці. На перемогу збірної з Туманного Альбіону приймають ставки з коефіцієнтом 1.41. Успіх українців оцінюється у 10.50. На нічию в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 4.50.

Букмекери вважають, що перший гол, найімовірніше, буде забитий до 30-ї хвилини зустрічі (коефіцієнт – 1.85). На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 8.70.

На вихід України до півфіналу дають 5.50, а успіх англійців оцінюється у 1.17.

Команди зустрічалися сім разів за всю історію. Чотири рази перемагала Англія, один раз Україна й двічі збірні зіграли внічию. Останній раз Англія перемагала Україну на домашньому Євро у 2012 році з рахунком 1:0. Тоді суддя Віктор Кашшаї не зарахував чистий гол у ворота Англії.

Нагадаємо, збірна України вперше у своїй історії вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Відео та огляд матчу Швеція – Україна доступні на сайті Факти ICTV.