Якщо програємо Україні на Євро-2020, все інше не матиме сенсу – Саутгейт

Збірна Англії в 1/8 фіналу Євро-2020 відправила додому команду Німеччини, яка залишила турнір слідом за переможцями Євро-2016 Португалією, чинними чемпіонами світу збірною Франції та командою Нідерландів.

За вихід до півфіналу англійці посперечаються з командою України у Римі на Стадіо Олімпіко.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт в одному з інтерв’ю наголосив, що не вірить, що виліт цих сильних команд з турніру відкриває перед його хлопцями безперешкодний шлях до трофею чемпіонів Європи, втім, не відкидає, що його команда може далеко дійти.

— Після перемоги над Німеччиною вони, вже традиційно, співали та танцювали у роздягальні. Я мав стати тим, хто їм сказав: Ви чудово виглядаєте, але це не нічого означатиме, якщо ми програємо у суботу Україні. Це чудово, що всіх переповнювали емоції, але ми – бовдури, якщо думаємо, що перебуваємо у легшій гілці сітки плей-оф. Ми повинні правильно зіграти у суботу, – сказав він.

Він додав, що вірить, що його підопічні можуть зробити щось особливе на турнірі.

— Я знаю, чого ми прагнули досягти. Ці гравці продовжують писати історію, і вони знову отримали шанс. Ми були лише в одному півфіналі чемпіонату Європи. Вони можуть зробити щось справді особливе.

Зустріч України та Англії 3 липня закриє раунд чвертьфіналів на турнірі. У півфіналі змагань переможець цієї пари зустрінеться з Чехією або Данією.

Читайте: