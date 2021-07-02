Гравець збірної України Олександр Зінченко поділився думкою щодо майбутнього матчу зі збірною Англією за путівку до півфіналу Євро-2020. За його словами, в Англії є слабкі місця.

Про це він заявив на прес-конференції 2 липня.

Зінченко визнав, що англійці сильні. Зокрема, про це свідчить статистика.

– Цифри говорять самі за себе, Англія ще не пропускала на цьому турнірі. Англійці практично ідеально грають в обороні, втім, ідеальних команд не існує, у всіх є слабкі місця, – заявив український футболіст.

Він упевнений, що для перемоги кожен гравець збірної України повинен провести найкращий матч у своєму житті.

– Щоб пройти до наступної стадії, кожен футболіст нашої команди повинен провести найкращий матч у своєму житті, – сказав Зінченко.

Він також зазначив, що для нього “велика честь і гордість носити футболку збірної України”.

Нагадаємо, завтра, 3 липня, збірна України зустрінеться зі збірною Англії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020. Матч пройде на Стадіо Олімпіко в Римі о 22.00 за київським часом.

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Фото: УАФ