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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

Для перемоги над Англією кожен гравець повинен провести найкращий матч у житті – Зінченко

Святкування голу Олександр Зінченко

Гравець збірної України Олександр Зінченко поділився думкою щодо майбутнього матчу зі збірною Англією за путівку до півфіналу Євро-2020. За його словами, в Англії є слабкі місця. 

Про це він заявив на прес-конференції 2 липня. 

Зінченко визнав, що англійці сильні. Зокрема, про це свідчить статистика. 

– Цифри говорять самі за себе, Англія ще не пропускала на цьому турнірі. Англійці практично ідеально грають в обороні, втім, ідеальних команд не існує, у всіх є слабкі місця, – заявив український футболіст. 

Він упевнений, що для перемоги кожен гравець збірної України повинен провести найкращий матч у своєму житті. 

– Щоб пройти до наступної стадії, кожен футболіст нашої команди повинен провести найкращий матч у своєму житті, – сказав Зінченко. 

Він також зазначив, що для нього “велика честь і гордість носити футболку збірної України”.

Нагадаємо, завтра, 3 липня, збірна України зустрінеться зі збірною Англії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020. Матч пройде на Стадіо Олімпіко в Римі о 22.00 за київським часом. 

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Фото: УАФ

Джерело: УАФ

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