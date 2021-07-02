Російський пілот команди Хаас, син мільярдера Дмитра Мазепіна Микита побажав збірній України перемогти на Євро-2020.

Микита зізнався, що вболіває за українців на чемпіонаті Європи після вильоту збірної Росії.

– Я дуже сподіваюся, що Україна переможе. Не дивлячись на те, що зараз Україна і Росія – дві різні країни, я народився в той час, коли ми були братніми народами, у мене там багато друзів, – каже Мазепін.

На його думку, для вболівальників перемога України стала б чимось особливим. Він сподівається на тріумф нашої збірної.

Також гонщик оцінив шанси жовто-синіх у матчі з Англією в межах 1/4 фіналу Євро-2020.

– 99% людей, з яким я працюю, кажуть it’s coming home (футбол повертається додому, пісня групи Lightning Seeds, – Ред.), але я сподіваюся, що цього не станеться, – прокоментував Мазепін.

Джерело: GPfans.com

Фото: Микита Мазепін