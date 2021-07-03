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Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Матчі Євро-2020 дивляться більшість українців – дослідження

Футбольний м'яч

В Україні 45% громадян вважають себе футбольними вболівальниками. Про це свідчить нове дослідження соціологічної групи Рейтинг.

За результатами опитування 54%  українців – не вважають себе шанувальниками футболу. Більше тих, хто вважає себе фаном футболу виявлено серед жителів Заходу України, старшого покоління та чоловіків.

Водночас 54% громадян дивляться матчі Євро-2020. До того ж 14% цікавляться усіма іграми, а 40% вмикають лише окремі матчі.

46% українців Євро-2020 не дивляться взагалі.

Серед футбольних вболівальників абсолютна більшість переглядають матчі Євро-2020.

Хто переможу у Євро-2020

країнці по-різному бачать фінал Євро-2020. 36% вірять в те, що Чемпіоном Європи стане Україна.

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18% переконані, що це буде Англія, 15% – Італія, 10% – Іспанія, 7% – Бельгія, 2% – Данія, по 1% – Швейцарія та Чехія. Цікаво, що в перемогу національної збірної більше вірять молодь та жінки.

Зазначимо, що дослідження провели серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Дані визначено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Сьогодні збірна України та команда Англії зустрінуться на Стадіо Олімпік у Римі у межах матчу 1/4 фіналу Євро-2020.

Джерело: Рейтинг

Фото: Pexels

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