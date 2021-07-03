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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Нам буде навіть легше: Бущан дав коментар перед матчем із Англією

Георгий Бущан и Сергей Кривцов

Збірній Україні пощастило вийти до плей-офф Євро-2020 із третього місця, однак у гравців все одно присутнє відчуття, що команда творить історію.

Про це в одному з інтерв’ю зізнався голкіпер синьо-жовтих Георгій Бущан.

– Так, ми дійсно творимо історію: перший раз вийшли в 1/8 фіналу ЄВРО, потім в чвертьфінал. Але хочеться, щоб ця музика грала й далі. Не шукайте логіки в футболі. Нам потрібно проявити характер, який у нас точно є. Ми будемо відчувати підтримку нашого народу і битися до останньої хвилини, – сказав Бущан.

За його словами, усі гравці розуміють, з ким їм доведеться зустрітися у чвертьфіналі. Голкіпер наголосив, що вся лінія атаки англійців на чолі з Гаррі Кейном може зіпсувати настрій будь-якому захисту.

При цьому український воротар додав, що команді буде легше, оскільки на неї не виявляється такого тиск, яке було перед грою зі Швецією.

Бущан наголосив, що у підопічних Андрія Шевченка думки тільки про перемогу.

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Матч Україна – Англія відбудеться на римському Стадіо Олімпіко вже сьогодні.

Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Про те, які шанси на перемогу збірної України і її прохід в наступну стадію читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: УЄФА

Фото: УАФ

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