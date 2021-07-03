Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився думкою про майбутній матч 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією.

Футболіст розповів, що спілкувався із правим захисником збірної Англії та клубу Кайлом Уокером з приводу майбутньої гри.

– Кайл – веселий хлопець, дуже багато гумору, але насправді, як я вже говорив раніше, друзі друзями, але як тільки вийдемо на футбольне поле, там уже друзів ніяких не буде, – висловив свою думку щодо гри Зінченко.

Гравець також сказав, що не вважає перемогу української збірної у Євро-2020 героїзмом.

– Героями, я вважаю, є ті, хто кожен день ризикують своїм життям заради чогось, заради країни і т.д., а ми просто робимо свою роботу і намагаємося робити її по максимуму. Так, ми вийшли в таку стадію. Для збірної це велике досягнення, але ніхто не збирається зупинятися, – додав гравець.

Зінченко зазначив, що вирішуватися результат матчу 1/4 фіналу Євро-2020 України з Англією буде в одній грі, тому все можливо.

Матч Україна – Англія відбудеться на римському Стадіо Олімпіко вже сьогодні.

Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Про те, які шанси на перемогу збірної України і її прохід в наступну стадію читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Футбол 1