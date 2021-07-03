У Брюсселі відбулися сутички за участю уболівальників, які важко сприйняли поразку національної збірної Бельгії з футболу на Євро-2020.

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати натовп. Заворушення почалися після матчу Євро-2020 між Бельгією та Італією. Бельгія програла з рахунком 2:1, а Італія вийшла в півфінал Чемпіонату Європи з футболу.

За словами поліцейського місцевої служби Брюсселя Олів’є Слосса, копи втрутилися після того, як натовп напав на людину, яка несла прапор Італії.

Потім група закидала поліцейських та вітрини магазини всіми речами, що потрапляли під руку. Декілька людей увірвалися в спортивний магазин на головній торговій вулиці та намагалися його пограбувати. Двох правопорушників затримали на місці події.

Також в муніципалітеті Лімбург у Берінгене поліція намагалася розігнати бійку між фанатами збірної Італії. Як і в інших колишніх шахтарських поселеннях в провінції Лімбург, тут проживає значна кількість жителів італійського походження.

Сьогодні відбудеться матч Україна – Англія в рамках Чемпіонату Європи з футболу. Подивитися матч Україна – Англія можна на декількох телеканалах.

Джерело: The Brussels Times