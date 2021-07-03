У Харкові тхір Харлі зробив свій прогноз на матч збірної України та команди Англії в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу.

Про це повідомляє Харківський зоопарк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. 29 червня професійні українські спортсмени здобули легендарну перемогу в матчі проти збірної Швеції, вийшовши в 1/4 фіналу Євро-2020.

Українська футбольна команда пройшла до вісімки найсильніший збірних чемпіонату Європи. 3 липня відбудеться напружений матч проти команди Англії, після якого стане відомо, чи потрапить збірна України до півфіналу Євро-2020.

Тхір-віщун Чарлі не залишився у стороні та зробив свій прогноз щодо цієї гри. Для передбачення перед ним поставили зображення прапорів України та Англії.

Без зайвих роздумів Чарлі впевнено вибрав синьо-жовтий прапор України. У Харківському зоопарку наголосили, що вірять у паранормальні здатності тварини, а також підтримують збірну України з футболу та чекають на перемогу в цьому поєдинку.

Букмекери вже також озвучили свій прогноз щодо легендарного поєдинку. Згідно з прогнозом букмекерів на матч Україна – Англія, гра буде непростою та видовищною.

Поєдинок 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією відбудеться 3 липня на Олімпійському стадіоні у Римі. Гра між професійними командами розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Декілька телеканалів транслюватимуть футбольний матч Україна – Англія. Де дивитися поєдинок спортсменів – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.