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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Євро-2020: календар та результати матчів

Вемблі, Євро-2020

Довгоочікуване Євро-2020 стартувало 11 червня і триватиме до 11 липня. Відкриття відбулося на Стадіо Олімпіко у Римі, а вирішальний матч запланований у Лондоні на легендарному Вемблі.

Матчі Євро-2020 приймають 11 міст континенту: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген та Санкт-Петербург. А всього у турнірі беруть участь 24 команди.

За регламентом, на стадії групового етапу кожній зі збірних належить зіграти по три матчі. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу. Також до стадії плей-оф вийдуть чотири із шести команд, що посядуть треті сходинки у своїх квартетах.

Сітка плей-оф залежатиме від того, з яких саме груп вийдуть команди, що посядуть треті сходинки.

Груповий етап стартував 11 червня і завершився 23 червня. Матчі 1/8 фіналу відбулися 26-29 червня, чвертьфінали заплановані на 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня. Фінал відбудеться на арені Вемблі у Лондоні 11 липня.

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Шлях до Вемблі: все, що потрібно знати про стадіони Євро-2020

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів та турнірною таблицею Євро-2020.

1/4 фіналу

П’ятниця, 2 липня

19:00 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Швейцарія _:_ Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Іспанія
22:00 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Бельгія _:_ Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Італія

Субота, 3 липня

19:00 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Чехія _:_ Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Данія
22:00  Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Україна _:_  Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Англія

1/8 фіналу

Субота, 26 червня

19:00 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Вельс 0:4 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Данія
22:00 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Італія 2:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Австрія

Неділя, 27 червня

19:00 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Нідерланди 0:2 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Чехія
22:00 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Бельгія 1:0 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Португалія

Понеділок, 28 червня

19:00 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Хорватія 3:5 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Іспанія
22:00 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Франція 3:3 (пен. 4:5) Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Швейцарія

Вівторок, 29 червня

19:00 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Англія 2:0 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Німеччина
22:00 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Швеція 1:2 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Україна

Груповий етап

1 тур

П’ятниця, 11 червня

22:00  А Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Туреччина 0:3 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Італія

Субота, 12 червня

16:00 А Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Вельс 1:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Швейцарія
19:00 В Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Данія 0:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Фінляндія
22:00 В Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Бельгія 3:0 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Росія

Неділя, 13 червня

16:00 D Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Англія 1:0 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Хорватія
19:00 С Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Австрія 3:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Північна Македонія
22:00 С Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Нідерланди 3:2 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Україна

Понеділок, 14 червня

16:00 D Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Шотландія 0:2 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Чехія
19:00 Е Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Польща 1:2 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Словаччина
22:00 Е Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Іспанія 0:0 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Швеція

Вівторок, 15 червня

19:00 F Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Угорщина 0:3 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Португалія
22:00 F Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Франція 1:0 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Німеччина

2 тур

Середа, 16 червня

16:00 В Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Фінляндія 0:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Росія
19:00 А Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Туреччина 0:2 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Вельс
22:00 А Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Італія 3:0 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Швейцарія

Четвер, 17 червня

16:00 С Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Україна 2:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Північна Македонія
19:00 В Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Данія 1:2 Бельгія
22:00 С Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Нідерланди 2:0 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Австрія

П’ятниця, 18 червня

16:00 Е Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Швеція 1:0 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Словаччина
19:00 D Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблицяХорватія 1:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Чехія
22:00 D Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Англія 0:0 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Шотландія

Субота, 19 червня

16:00 F Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Угорщина 1:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблицяФранція
19:00 F Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Португалія 2:4 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Німеччина
22:00 E Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Іспанія 1:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблицяПольща

3 тур

Неділя, 20 червня

19:00 А Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Італія 1:0 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Вельс
19:00 А Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Швейцарія 3:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Туреччина

Понеділок, 21 червня

19:00 С Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Північна Македонія 0:3 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Нідерланди
19:00 С Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Україна 0:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Австрія
22:00 В Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Росія 1:4 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Данія
22:00 В Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Фінляндія 0:2 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Бельгія

Вівторок, 22 червня

22:00 D Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Хорватія 3:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Шотландія
22:00 D Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Чехія 0:1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Англія

Середа, 23 червня

19:00 E Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Словаччина 0:5 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Іспанія
19:00 E Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Швеція 3:2 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Польща
22:00 F Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Німеччина 2:2 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Угорщина
22:00 F Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Португалія 2:2 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Франція

Турнірна таблиця

Група А

Команда І П Н П З П О
1. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Італія 3 3 0 0 7 0 9
2. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Вельс 3 1 1 1 3 2 4
3 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Швейцарія 3 1 1 1 4 5 4
4. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Туреччина 3 0 0 3 1 8 0

Група В

Команда І П Н П З П О
1. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Бельгія 3 3 0 0 7 1 9
2. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Данія 3 1 0 2 5 4 3
3. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Фінляндія 3 1 0 2 1 3 3
4. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Росія 3 1 0 2 2 7 3

Група С

Команда І П Н П З П О
1. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Нідерланди 3 3 0 0 8 2 9
2. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Австрія 3 2 0 1 4 3 6
3. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Україна 3 1 0 2 4 5 3
4. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Північна Македонія 3 0 0 3 2 8 0

Група D

Команда І П Н П З П О
1 Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Англія 3 2 1 0 2 0 7
2. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Хорватія 3 1 1 1 4 3 4
3. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Чехія 3 1 1 1 3 2 4
4. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Шотландія 3 0 1 2 1 5 1

Група E

Команда І П Н П З П О
1. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблицяШвеція 3 2 1 0 4 2 7
2. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Іспанія 3 1 2 0 6 1 5
3. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Словаччина 3 1 0 2 2 7 3
4. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Польща 3 0 1 2 4 6 1

Група F

Команда І П Н П З П О
1. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Франція 3 1 2 0 4 3 5
2. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Німеччина 3 1 1 1 6 5 4
3. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Португалія 3 1 1 1 7 6 4
4. Євро-2020: розклад і результати матчів, турнірна таблиця Угорщина 3 0 2 1 3 6 2

Фото: Getty Images

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