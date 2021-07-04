Фінальна четвірка на Євро-2020 з футболу визначена. Англія зустрінеться з Данією у півфіналі після того, як скандинави виграли зустріч з Чехією з рахунком 2:1 в Баку, всього за декілька годин до перемоги трьох левів.

В іншій сітці турніру Італія вражаюче вибила Бельгію з Чемпіонату Європи з футболу, а збірна Іспанії впевнено переграла Швейцарію у серії пенальті.

Залишилося лише дві гри у півфіналі Євро-2020, які пройдуть увечері 6 та 7 липня. Чотири національні команди та їхні вболівальники зараз витають у хмарах, проте потрібно добре постаратися, щоб вийти у фінал, нагадує видання Independent.

Італія – ​​Іспанія: шанси на вихід у фінал Євро-2020

Занепокоєння під час півфіналу Чемпіонату Європи з футболу може викликати матч Італії з Іспанією. На думку видання The Guardian, команда Італії настільки заряджена енергією, що може зробити все для перемоги, зокрема, нищівно розбити іспанців.

Однак Іспанія може обіграти італійців своєю тактикою та хитрими маневрами. Свого часу як Італія, так і Іспанія змогли обіграти Англію, проте хто знає, як пройде поєдинок між одними з найсильніших команд Євро-2020?

Ентузіазм Англії

Англія вдруге поспіль виходить у півфінал Чемпіонату Європи з футболу. Команда збірної не пропустила жодного гола на цьому турнірі. Тренер англійської збірної Гарет Саутгейт тільки що досяг своєї головної мети в Євро-2020 – потрапити у фінальну четвірку, пише The Guardian.

На думку видання, Саутгейт знає все про своїх гравців та про те, що саме їм потрібно зробити для перемоги в футбольному матчі. До того ж набагато більше, ніж будь-який інший спортивний експерт.

Збірна Англії змогла знайти своїх шанувальників та навіть попри те, що кількість вболівальників Англії на стадіоні Олімпіко у Римі обмежили, підтримка все одно була дуже помітною, зазначив журналіст Том Бассам.

Матч з Англією – чому датчани переможуть

Тепер почнуться по-справжньому важкі поєдинки, оскільки Данія не збирається програвати у півфіналі. У метушні слави збірна Англії забула про гру датчан з командою Чехії.

Данія може розбити всіх суперників, оскільки збірна цієї країни добре натренована. І це не кажучи вже про те, що вони відібрали в Англії чотири очки завдяки вражаючим виступам у Лізі націй, вважає The Guardian. Однак чи вийде у них потрапити у фінал Чемпіонату Європи?

Данія може зруйнувати мрії Англії, продемонструвавши організованість та рішучість боротися за свою перемогу. Якщо Англія зможе це пережити, тоді світ побачить незабутній фінал Євро-2020 з футболу.