Дружина Андрія Шевченка підтримала збірну України

Дружина наставника української команди Андрія Шевченка модель Крістен Пазік підтримала збірну України після програшу національній команді Англії (0:4).

Пазік в Instagram опублікувала пост, в якому висловився про шляхи України на Євро-2020.

– Вечір був насправді важким. Я так переживала, що не змогла дивитися матч. Через проживання в Англії і громадянства Великобританії було ще важче, але я пишаюся тим, чого досягла збірна України. Дякую всім за підтримку на цьому шляху, рухаємося далі. Вітаю, Англія, – написала Пазік.