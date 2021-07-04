Дружина Андрія Шевченка підтримала збірну України

Дружина наставника української команди Андрія Шевченка модель Крістен Пазік підтримала збірну України після програшу національній команді Англії (0:4).
Пазік в Instagram опублікувала пост, в якому висловився про шляхи України на Євро-2020.
– Вечір був насправді важким. Я так переживала, що не змогла дивитися матч. Через проживання в Англії і громадянства Великобританії було ще важче, але я пишаюся тим, чого досягла збірна України. Дякую всім за підтримку на цьому шляху, рухаємося далі. Вітаю, Англія, – написала Пазік.
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У півфіналі Євро-2020 Англія зіграє з Данією. Матч відбудеться в середу, 7 липня. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.
Футболіст збірної України Олександр Зінченко подякував уболівальникам за підтримку на Євро-2020.