Жодна поразка не зламає Україну. Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі.

Із такими словами президент Володимир Зеленський підтримав збірну України та подякував за гру у межах 1/4 фіналу Євро-2020.

– Нам прикро, боляче, але не соромно. Україна завершує цей турнір у топ-8 найсильніших команд Європи. Ми здобули кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія та багато інших, – каже глава держави.

За його словами, ми маємо чудову молоду команду, яка отримала надважливий досвід і стала ще сильнішою.

Також, як додав Зеленський, ми маємо чудовий тренерський штаб, який став ще мудрішим.

– Наші головні перемоги – попереду. Я вірю, що ми обов’язково проб’ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу, – зауважив український очільник.

Хлопці, ви довели, що вмієте битися нарівні з найкращими, що маєте сталевий характер, вмієте надихати й об’єднувати навколо себе всю країну. Дякую за цей чемпіонат і певен, що далі – тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні! pic.twitter.com/B1QAQVPg7v — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2021

Також президент відзначив і підтримку, яку мала наша збірна на Євро-2020.

– Ми маємо найкращу на турнірі групу підтримки. Україна!, Україна!, що лунало в Амстердамі, Бухаресті, Глазго та Римі, було чути в Києві, – каже глава держави.

Як зауважує Зеленський, весь цей час ми були однією командою та єдиною країною.

3 липня відбувся матч Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Поєдинок завершилася розгромною перемогою підопічних Гарета Саутгейта з рахунком 4:0.

Джерело: Володимир Зеленський