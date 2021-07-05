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Дмитро Кудрявцев |

Павелко – збірній України: дякуємо за емоції від Євро-2020

Андрей Павелко

Українці підтримували свою збірну з усіх куточків земної кулі.

Таку думку висловив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко під час зустрічі синьо-жовтих після вильоту з Євро-2020.

– Більше 40 млн громадян і мільйони наших земляків з Румунії, Нідерландів, Великобританії, Італії, Португалії, Сербії, Люксембургу, Литви а також багатьох інших країн пройшли шлях від першого матчу відбору проти чинного чемпіона континенту до фінального свистку в поєдинку 1/4 фіналу. Дякую за Євро-2020! Нові перемоги попереду! Дякую за незабутні емоції, – сказав Павелко.

За його словами, пробившись до 1/4 фіналу Євро-2020 українська команда досягла небувалого успіху.

Павелко додав, що українці в Криму, Донецьку і Луганську вболівали за своїх гравців нарівні з жителями Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Ужгорода.

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Фото: Dreamstime

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