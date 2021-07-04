Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Плачу, але пишаюсь: соцмережі про виліт збірної України з Євро-2020

збірна україни, україна - англія євро-2020

3 липня відбувся матч Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Із рахунком 0:4 синьо-жовті поступилися підопічним Гарета Саутгейта та вибули із чемпіонату Європи.

Незважаючи на програш, багато українських уболівальників подякували підопічним Андрія Шевченка за самовіддачу та старання на Євро-2020 та підтримали гравців.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмережі на підсумок матчу Україна – Англія.

Читайте: Україна розгромно поступилася Англії в 1/4 фіналу Євро-2020

Фото: УАФ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка