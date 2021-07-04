Незважаючи на програш у матчі із Англією у чемпіонаті Євро-2020, УАФ отримає від УЄФА понад €16 млн. Лише за вихід у групу кожна федерація отримає €9,25.

Вихід в плей-оф поповнив казну збірної України ще на €2 млн, а перемога над Швецією додала ще одну значну суму. До того ж, як і в єврокубках, передбачені бонуси за результати.

Після того, як українці вийшли в 1/4 фіналу, УЄФА заплатить до €3,25 млн.

Якби Україна увійшла в півфінал, то отримала б ще €5 млн.

Переможцю у фіналі заплатять €10 млн, а переможеному – €7 млн.

Загалом призовий фонд континентальної першості становить €371 млн.

Що писали гравці в соцмережах

Футболісти збірної України Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук та Андрій Ярмоленко прокоментували поразку від Англії (0:4) в 1/4 фіналу Євро-2020.

Миколенко розповів про психологічний стан після матчу та рівень підготовки англійців.

– Завжди складно відіграватися після 0:2. Коли пропускаєш на перших хвилинах першого тайму і відразу після початку другого тайму. Психологічно дуже складно. Граючи проти такої команди, як Англія, один м’яч складно відіграти, а два – на межі фантастики. Це нас трохи надломило. Вважаю, третій м’яч нас добив, – заявив футболіст.

Сидорчук відзначив, що суперник не здивував, а долю гри вирішили деталі. Він також заявив, що результат гри визначили стандартні положення.

– Потрібно було не відходити від своєї гри. У принципі, контролювали її, і структура була непогана. Але все вирішили стандартні положення. Три голи з чотирьох були забиті головою, зазначив Сидорчук.

Він також додав, що Англія нічим не здивувала суперника. Українські гравці знали, що англійці будуть діяти саме так, що у них швидкі футболісти попереду.

– План на гру – максимально закривати середину. До травми Кривцова намагалися в три опорних закривати центр поля, перехоплювати і грати на нападника. Деталі в іграх з такими командами вирішують, – додав футболіст.

Андрій Ярмоленко в цілому позитивно оцінив виступ команди на турнірі і заявив, що пишається своєю командою.

– Попри те, що ми програли 0:4, я пишаюся перебуванням у цьому колективі. Вважаю, для нашої збірної прохід до такої стадії – величезне досягнення. Вітаю наших уболівальників з таким результатом. Так, ми програли, але я вважаю, що потрібно дивитися, кому ми поступилися – вважаю, одної з найкращих команд світу, – сказав він.

Анатолій Трубін поділився фотографіями з тренування напередодні матчу українців із Англією.

– Радий, що моє літнє міжсезоння проходить саме так, – написав гравець.

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку Англії.

– Сьогодні найбільшу роль зіграли епізоди в грі, які ми не дограли. Особливо на другому поверсі. Знали, що у англійців буде перевага. Втрата Кривцова, центрального захисника, який міг хоча б якусь конкуренцію скласти на другому поверсі. Це для нас була відчутна втрата, – зазначив він.

Щодо пропущених швидких голів на початку першого і другого таймів Шевченко сказав наступне:

– Знову ж таки – це епізоди, які ми не дограли. Команда ні в якому разі не відмовлялася від своєї структури гри, своїх принципів. Були дуже хороші епізоди в грі, коли ми добре контролювали, створювали моменти. Є різниця в класі.

Він визнав, що у англійців була велика перевага на другому поверсі, вони використовували його.

– Якби у нас були всі гравці, команда укомплектована була б краще, гравці б не отримували впродовж турніру травми, приїхали в кращому стані – думаю, все одно було б повторити результат, який ми зробили, – додав він.

Щодо підсумків гри тренер заявив, що це робити зарано.

– Зробимо, коли прилетимо до Києва, поговоримо, що було добре зроблено, а що погано, – сказав Шевченко.

Джерело: Футбол 1